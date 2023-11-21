У вівторок, 21 листопада, завершився 10-й тур відбору на чемпіонат Європи-2024. Рахунки і огляд матчів у групах B та D читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація. 10 тур

Група B

Гібралтар – Нідерланди – 0:6

Голи: Стенгс, 10, 50, 62, Віффер, 23, Копмейнерс, 38, Гакпо, 81

Греція – Франція – 2:2

Голи: Бакасетас, 51, Йоаннідіс, 61 – Коло Муані, 42, Фофана, 74

Група D

Хорватія – Вірменія – 1:0

Гол: Будімір, 43

Уельс – Туреччина – 1:1

Голи: Вільямс, 7 – Язіджі, 70 (пен)

У групі B турнірної інтриги вже не було – Франція і Нідерланди достроково вийшли у фінальну частину Євро-2024 з першого та другого місць відповідно. Команда Дідьє Дешаша завершила кваліфікацію виїзним матчем проти Греції, яка зіграє у плей-офф. "Ораньє" поїхали в Гібралтар, який програв усі матчі зі загальною різницею голів 0:35, а кілька днів тому отримав 0:14 від Франції. Сьогодні було скромніше – "тільки" 0:6. Героєм став Келвін Стенгс, який оформив хет-трик.

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У Греції теж було результативно. Коло Муані потужним ударом з гострого кута прошив Влаходімоса, забивши єдиний гол у першому таймі. По перерві стало веселіше – греки за 10 хвилин відзначилися двічі та вийшли вперед. Французи вперше у відборі пропустили два голи за один матч, але поразки все ж уникли – Фофана після асисту Мбаппе зрівняв рахунок. Франція набрала 22 очки і фінішувала першою. У Нідерландів 18 і друга позиція. Греція завершила відбір з 13-ма балами і зіграє в плей-офф Ліги націй.

У групі D Хорватія і Уельс вели заочну боротьбу за другу путівку на чемпіонат Європи. Хорватам було достатньо обіграти невмотивовану Вірменію – команда Олександра Петракова вже втратила шанси на друге місце. Якщо Уельс у паралельному матчі не перемагав Туреччину, то Хорватія виходила на Євро навіть у випадку своєї поразки.

Втім, команді Даліча довелося понервувати. Уельс швидко забив туркам (Вільямс класно пробив у дальній кут), а от хорвати ледь не пропустили від Вірменії. Ліваковіч врятував "картатих" після виходу віч-на-віч. Такий розвиток подій виводив на Євро Уельс, але наприкінці тайму Хорватія видихнула – Будімір замкнув подачу Соси і відкрив рахунок.

У другому таймі Туреччина ще більше заспокоїла хорватів, зрівнявши рахунок у Кардіффі. Там все завершилося 1:1, а балканці втримали мінімальну перемогу над командою Олександра Петракова. Туреччина фінішувала першою, Хорватія виборола друге місце, Уельс завершив третім і зіграє у плей-офф. Олександра Петракова і його Вірменії на Євро не буде.

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