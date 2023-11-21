Во вторник, 21 ноября, завершился 10 тур отбора на чемпионат Европы-2024. Счеты и обзор матчей в группах B и D читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация. 10 тур

Группа B

Гибралтар – Нидерланды – 0:6

Голы: Стенгс, 10, 50, 62, Виффер, 23, Копмейнерс, 38, Гакпо, 81

Греция – Франция – 2:2

Голы: Бакасетас, 51, Йоаннидис, 61 – Коло Муани, 42, Фофана, 74

Группа D

Хорватия – Армения – 1:0

Гол: Будимир, 43

Уэльс – Турция – 1:1

Голы: Уильямс, 7 – Язиджи, 70 (пен)

В группе B турнирной интриги уже не было – Франция и Нидерланды досрочно вышли в финальную часть Евро-2024 с первого и второго мест соответственно. Команда Дидье Дешаша завершила квалификацию выездным матчем против Греции, которая сыграет в плей-офф. "Оранье" поехали в Гибралтар, который проиграл все матчи с общей разницей голов 0:35, а несколько дней назад получил 0:14 от Франции. Сегодня было скромнее – "только" 0:6. Героем стал Келвин Стенгс, оформивший хет-трик.

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В Греции тоже было результативно. Коло Муани мощным ударом с острого угла прошил Влаходимоса, забив единственный гол в первом тайме. После перерыва стало веселее – греки за 10 минут отличились дважды и вышли вперед. Французы впервые в отборе пропустили два гола за один матч, но поражения все же избежали – Фофана после ассиста Мбаппе сравнял счет. Франция набрала 22 очка и финишировала первой. У Нидерландов 18 и вторая позиция. Греция завершила отбор с 13 баллами и сыграет в плей-офф Лиги наций.

В группе D Хорватия и Уэльс вели заочную борьбу за вторую путевку на чемпионат Европы. Хорватам было достаточно обыграть немотивированную Армению – команда Александра Петракова уже потеряла шансы на второе место. Если Уэльс в параллельном матче не побеждал Турцию, то Хорватия выходила на Евро даже в случае поражения.

Впрочем, команде Далича пришлось понервничать. Уэльс быстро забил туркам (Уильямс классно пробил в дальний угол), а вот хорваты чуть не пропустили от Армении. Ливакович спас "клетчатых" после выхода один на один. Такое развитие событий выводило на Евро Уэльс, но в конце тайма Хорватия выдохнула – Будимир замкнул подачу Сосы и открыл счет.

Во втором тайме Турция еще больше успокоила хорватов, сравнив счет в Кардиффе. Там все завершилось 1:1, а балканцы удержали минимальную победу над командой Александра Петракова. Турция финишировала первой, Хорватия завоевала второе место, Уэльс занял третье и сыграет в плей-офф. Александра Петракова и его Армении на Евро не будет.

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