Петраков пояснив радикальну ротацію у матчі з Нігерією U-20

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков розповів, чому вирішив радикально змінити склад у поєдинку проти Нігерії (1:1).

"Для мене вихід із групи – це нормальний результат. У 2015 році ми теж виходили з групи на чемпіонаті світу. Ми йдемо до своєї мети від гри до гри, не загадуємо наперед. Рухаємося далі.

Нігерія U-20 – Україна U-20 – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Ви бачили, що я не побоявся змінити сімох виконавців. Усе нормально. У нас немає другого складу збірної. У ній представлені найкращі гравці країни. Вони – молодці, кожен може замінити кожного.

Ця група хлопців гарно відпрацювала, претензій немає. Ротація має бути. Без неї неможливо витягнути такий турнір. Окрім того, у нас було шість жовтих карток, сьогодні додалися ще, але загалом із цим ситуація нормальна – ніхто матч 1/8 не пропускає", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

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