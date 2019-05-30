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Нігерія U-20 – Україна U-20 – відео голів та відбитого пенальті Луніним

22:46 1100 Читать на русском
Нігерія U-20 – Україна U-20 – відео голів та відбитого пенальті Луніним
Нігерія U-20 – Україна U-20 – відео голів і огляд матчу

Збірна України U-20 зустрічається зі збірною Нігерії у третьому турі групового турніру Чемпіонату світу U-20 з рахунком 1:1. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна U-20 – Нігерія U-20.

51’ Мухаммед Тіджані
 
Данило Сікан 30’
30’ Данило Сікан
51’ Мухаммед Тіджані

Матч третього туру чемпіонату світу U-20 Нігерія – Україна розпочався о 21:30 за київським часом. Телетрансляція відбувається на каналі UA:перший, текстову онлайн-трансляціюпроведе "Футбол 24".

Нігерія U-20 – Україна U-20: онлайн-трансляція заключного матчу групового етапу

Українці вийшли вперед на 30-й хвилині, після голу Данила Сікана, який на дальній стійці відгукнувся на подачу Кащука і відправив м'яч у ворота. Наприкінці першого тайму нігерійці отримали право на пенальті, але Андрій Лунін відбив удар Мухаммеда Тіджані. Відразу після переви у ворота України арбітр знову призначив 11-метровий – цього разу Тіджані не схибив.

Відео гола Сікана:

Відео відбитого пенальті Луніним:

Відео гола Тіджані:

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Світ Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Нігерія U-20 - Україна U-20
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