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Петраков объяснил радикальную ротацию в матче с Нигерией U-20

09:13 100 Читати українською
Петраков объяснил радикальную ротацию в матче с Нигерией U-20
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал, почему решил радикально изменить состав в поединке против Нигерии (1:1).

51’ Мухаммед Тиджани
 
Даниил Сикан 30’
30’ Даниил Сикан
51’ Мухаммед Тиджани

"Для меня выход из группы – это нормальный результат. В 2015 году мы тоже выходили из группы на чемпионате мира. Мы идем к своей цели от игры к игре, не загадываем наперед. Двигаемся дальше.

Нигерия U-20 – Украина U-20 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Вы видели, что я не побоялся изменить семерых исполнителей. Все нормально. У нас нет второго состава сборной. В ней представлены лучшие игроки страны. Они – молодцы, каждый может заменить каждого.

Эта группа ребят хорошо отработала, претензий нет. Ротация должна быть. Без нее невозможно вытянуть такой турнир. Кроме того, у нас было шесть желтых карточек, сегодня добавились еще, но в целом с этим ситуация нормальная – никто матч 1/8 не пропускает", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

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