ЧС-2019 U-20: Україна розписала результативну нічию з Нігерією, вигравши групу D

Збірна України U-20 у непростому матчі 3-го туру групового етапу молодіжного чемпіонату світу втримала важливу нічию з Нігерією.

Україна вже пройшла у плей-офф молодіжного чемпіонату світу, тому Олександр Петраков вдався до масштабної ротації – задня лінія зазнала мінімальних змін, а от усі основні футболісти центру та нападу сиділи на лавці. Суттєвого погіршення у грі збірної України від цього рішення не сталося, хоча й моментів виникало обмаль. Розпіарена Нігерія, однак, виглядала не краще, збиваючись на флангові атаки з подачами у штрафний. Жодних проблем наша оборона на старті зустрічі не зазнала, а загалом матч проходив дуже нудно: перший удар по воротах відбувся аж на 24-й хвилині й був заблокованим – це Сафронов стріляв з відскоку після лонгболу.

Нігерія U-20 – Україна U-20 – 1:1 – відео голів і огляд матчу

На 26-й хвилині Бондарь метрів з 35-ти завдав другого пострілу по воротах, однак м'яч пролетів у метрі від правого кута. Нігерійці відповіли непоганим випадом з кількома заблокованими ударами, але на 30-й хвилині Україна покарала суперника за банальність: Кащук накрутив захисника на правому фланзі та навісив на дальню стійку, а Сікан замкнув головою в ближній кут – 0:1! На 34-й Данило міг і асист на себе записати, скинувши подачу на Снурніцина, однак той на лівому краю штрафного не зміг обробити сферу та пробити.

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Після цього гра вирівнялася. До останніх хвилин першого тайму вболівальники на трибунах могли спостерігати лише флангові передачі "суперорлів" та розкатування м'яча у виконанні "синьо-жовтих". Нічого не віщувало гостроти – і тим більш несподіваним стало пенальті у ворота збірної України на 45-й хвилині. Тіджані зачепився за м'яч пілся заблокованого удару, після чого Сафронов за інерцією влетів у нього. Мухаммед впав, арбітр показав на "точку", однак потужний удар нападника у правий нижній кут у блискучому стрибку парирував Лунін!

Старт другого тайму виявився для України відверто провальним. Нігерія пішла уперед великими силами, притиснула нас до воріт та почала бити по ним. На 48-й хвилині нам відверто пощастило після пострілу Утіна з лівого краю, який парирував Лунін, однак ще один удар все того ж Утіна пройшов з-за меж карного майданчика – під нього кинувся Попов. На жаль для нас, м'яч влучив Деенису в руку; арбітр переглянув повтор, призначив пенальті, а Тіджані його реалізував – 1:1. Нігерійці продовжили тримати ініціативу, але якість моментів у "суперорлів" почала падати. Найкращий з них стався на 58-й, коли Еффіом метрів з 13-ти пробив у падінні через себе, однак вийшло слабко й точно в руки Луніну.

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Поступово Україна стала вирівнювати хід зустрічі. Вже на 61-й хвилині "синьо-жовті" провели непогану атаку, в якій Чех вирізав передачу з лівого флангу на правий край штрафного, куди влітав Кащук, однак Олексій не встиг до м'яча. На 66-й же він міг забити дальнім ударом під поперечину, однак хавбеку не вдалося закрутити сферу в кут – голкіпер Оремаде спіймав її (хоч лише і з другої спроби). Поступово розбігався Булеца, який по перерві замінив Сікана, хоча моментів у його виконанні не виникало – лише кілька проривів по флангу. Петраков розумів переломність моменту, тому на 72-й хвилині додав до атаки Супрягу.

Тим не менш, саме в цей час Україна могла пропустити – причому шедеврально. На 77-й хвилині Маканджула з кутового закрутив м'яч прямо в наші ворота, але Лунін зумів дістати його з-під поперечки. Нігерійці притиснули нашу збірну, однак їх підводив поспіх: "суперорли" старалися кожну атаку завершити хоч-яким небудь ударом – так, на 78-й Окон після відскоку без підготовки запустив м'яч метрів з 25-ти у небо. Так само на 82-й з дистанції вистрілив Утін. Поступово атаки "зелено-білих" завершились, а "синьо-жовті", організувавши кілька контрвипадів, спокійно довели матч до нічиї.

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Таким чином, збірна України набрала сім очок, вигравши групу D, в той час як нігерійці з чотирма заліковими балами завершили груповий етап на третьому місці. Підопічні Олександра Петракова 3-го червня на стадіоні у Тихі в 1/8 фіналу зіграють проти третьої команди груп B, E або F.