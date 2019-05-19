Петраков: Миколенко хотів поїхати на чемпіонат світу U-20 попри травму

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков розповів про травму Віталія Миколенка.

"Він хотів поїхати і полікуватися в Польщі. Але я йому сказав, що ризикувати не варто. Йому треба відновлюватися, тому що 7 червня національна збірна гратиме з Сербією.

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Тому його здоров'ям ризикувати мені не хотілося. Віталій все ж гравець першої збірної. Але, зізнаюся, нам Миколенка не вистачає.

Усі команди ЧС U-20 загалом рівні. Головними факторами будуть характер і везіння. Команда ПАР – бронзовий призер африканського чемпіонату. Ця збірна за стилем схожа на команду Нігерії, з якою нам грати у третьому турі", – цитує Петракова прес-служба ФФУ.

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Раніше повідомлялося, що Миколенко через травму не зіграє за збірну України U-20 на чемпіонаті світу, який пройде в Польщі, але він викликаний в національну команду.