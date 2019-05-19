toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Петраков: Миколенко хотів поїхати на чемпіонат світу U-20 попри травму

19 травня 14:02 376 Читать на русском
Петраков: Миколенко хотів поїхати на чемпіонат світу U-20 попри травму
Олександр Петраков / фото: ФФУ

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков розповів про травму Віталія Миколенка.

"Він хотів поїхати і полікуватися в Польщі. Але я йому сказав, що ризикувати не варто. Йому треба відновлюватися, тому що 7 червня національна збірна гратиме з Сербією.

Миколенко отримав ушкодження і пропустить чемпіонат світу U-20

Тому його здоров'ям ризикувати мені не хотілося. Віталій все ж гравець першої збірної. Але, зізнаюся, нам Миколенка не вистачає.

Усі команди ЧС U-20 загалом рівні. Головними факторами будуть характер і везіння. Команда ПАР – бронзовий призер африканського чемпіонату. Ця збірна за стилем схожа на команду Нігерії, з якою нам грати у третьому турі", – цитує Петракова прес-служба ФФУ.

Україна U-20 – ПАР U-20 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Раніше повідомлялося, що Миколенко через травму не зіграє за збірну України U-20 на чемпіонаті світу, який пройде в Польщі, але він викликаний в національну команду.

blog_ava
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
12:26
4854
Теги
Збірна України Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Віталій Миколенко Віталій Миколенко Олександр Петраков Олександр Петраков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
35
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук