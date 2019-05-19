Україна U-20 – ПАР U-20 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна України U-20 зіграла внічию в товариському матчі з Південно-Африканською Республікою.

Товариський матч

Україна U-20 – ПАР U-20 – 1:1

Голи: Корнієнко, 53 (пен) – Кодісанг, 66

Збірна України U-20 зіграла внічию з однолітками з ПАР у заключному матчі підготовки до чемпіонату світу

У першому таймі підопічні Олександра Петракова володіли ініціативою, але відзначитись не змогли. Натомість у другому таймі команди обмінялись голами. За українську команду з пенальті забив Корнієнко. Окрім того, за рахунку 0:0 голкіпер Динамо Владислав Кучерук парирував 11-метровий удар.

Цим матчем юнацька збірна України завершила підготовку до чемпіонату світу-2019, який відбудеться у Польщі з 23 травня по 15 червня. У групі підопічні Петракова зіграють з Нігерією, США та Катаром.

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