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Петраков: Миколенко хотел поехать на чемпионат мира U-20 несмотря на травму

19 мая 14:02 61 Читати українською
Петраков: Миколенко хотел поехать на чемпионат мира U-20 несмотря на травму
Александр Петраков / фото: ФФУ

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал о травме Виталия Миколенко.

"Он хотел поехать и полечиться в Польше. Но я ему сказал, что рисковать не стоит. Ему надо восстанавливаться, потому что 7 июня национальная сборная будет играть с Сербией.

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Поэтому его здоровьем рисковать мне не хотелось. Виталий все же игрок первой сборной. Но, признаюсь, нам Миколенко не хватает.

Все команды ЧМ U-20 в общем равны. Главными факторами будут характер и везение. Команда ЮАР – бронзовый призер африканского чемпионата. Эта сборная по стилю похожа на команду Нигерии, с которой нам играть в третьем туре", – цитирует Петракова пресс-служба ФФУ.

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Ранее сообщалось, что Миколенко из-за травмы не сыграет за сборную Украины U-20 на чемпионате мира, который пройдет в Польше, но он вызван в национальную команду.

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Сборная Украины Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Виталий Миколенко Виталий Миколенко Александр Петраков Александр Петраков
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