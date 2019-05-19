Петраков: Миколенко хотел поехать на чемпионат мира U-20 несмотря на травму

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал о травме Виталия Миколенко.

"Он хотел поехать и полечиться в Польше. Но я ему сказал, что рисковать не стоит. Ему надо восстанавливаться, потому что 7 июня национальная сборная будет играть с Сербией.

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Поэтому его здоровьем рисковать мне не хотелось. Виталий все же игрок первой сборной. Но, признаюсь, нам Миколенко не хватает.

Все команды ЧМ U-20 в общем равны. Главными факторами будут характер и везение. Команда ЮАР – бронзовый призер африканского чемпионата. Эта сборная по стилю похожа на команду Нигерии, с которой нам играть в третьем туре", – цитирует Петракова пресс-служба ФФУ.

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Ранее сообщалось, что Миколенко из-за травмы не сыграет за сборную Украины U-20 на чемпионате мира, который пройдет в Польше, но он вызван в национальную команду.