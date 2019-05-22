Неста звільнений з посади головного тренера Перуджі

Колишній захисник Мілана та Лаціо Алессандро Неста втратив роботу в клубі Серії Б.

Перуджа оголосила про відхід головного тренера команди на своєму офіційному сайті.

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43-річний фахівець очолив клуб у травні минулого року, посів з ним 9-е місце у Серії Б, але Перуджа все ж вийшла в плей-офф завдяки санкціям проти Палермо. У першому ж раунді команда Нести програла Вероні і вибула з боротьби за підвищення в класі.

Головним претендентом на вакантне місце вважається ще один екс-гравець Мілана – Массімо Оддо.

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