toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Неста звільнений з посади головного тренера Перуджі

10:18 202 Читать на русском
Неста звільнений з посади головного тренера Перуджі
Алессандро Неста / Reuters

Колишній захисник Мілана та Лаціо Алессандро Неста втратив роботу в клубі Серії Б.

Перуджа оголосила про відхід головного тренера команди на своєму офіційному сайті.

Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус

43-річний фахівець очолив клуб у травні минулого року, посів з ним 9-е місце у Серії Б, але Перуджа все ж вийшла в плей-офф завдяки санкціям проти Палермо. У першому ж раунді команда Нести програла Вероні і вибула з боротьби за підвищення в класі.

Головним претендентом на вакантне місце вважається ще один екс-гравець Мілана – Массімо Оддо.

Рекорди в Італії та нездійсненна мрія про Лігу чемпіонів навіть з Роналду: чим запам'ятається Аллегрі в Ювентусі

blog_ava
Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом, – ЗМІ
13:25
12807
Теги
Італія Перуджа Перуджа Алессандро Неста Алессандро Неста
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
45
хв
Інгулець
16:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук