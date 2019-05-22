Неста уволен с поста главного тренера Перуджи

Бывший защитник Милана и Лацио Алессандро Неста потерял работу в клубе Серии Б.

Перуджа объявила об уходе главного тренера команды на своем официальном сайте.

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43-летний специалист возглавил клуб в мае прошлого года, занял с ним девятое место в Серии Б, но Перуджа все же вышла в плей-офф благодаря санкциям против Палермо. В первом же раунде команда Несты проиграла Вероне и выбыла из борьбы за повышение в классе.

Главным претендентом на вакантное место считается еще один экс-игрок Милана – Массимо Оддо.

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