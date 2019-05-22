toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Неста уволен с поста главного тренера Перуджи

10:18 63 Читати українською
Неста уволен с поста главного тренера Перуджи
Алессандро Неста / Reuters

Бывший защитник Милана и Лацио Алессандро Неста потерял работу в клубе Серии Б.

Перуджа объявила об уходе главного тренера команды на своем официальном сайте.

Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус

43-летний специалист возглавил клуб в мае прошлого года, занял с ним девятое место в Серии Б, но Перуджа все же вышла в плей-офф благодаря санкциям против Палермо. В первом же раунде команда Несты проиграла Вероне и выбыла из борьбы за повышение в классе.

Главным претендентом на вакантное место считается еще один экс-игрок Милана – Массимо Оддо.

Рекорды в Италии и несбыточная мечта о Лиге чемпионов даже с Роналду: чем запомнится Аллегри в Ювентусе

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты
07:30
1239
Теги
Италия Перуджа Перуджа Алессандро Неста Алессандро Неста
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25486 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
4
час
:
31
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук