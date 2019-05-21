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Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус

12:26 4796 Читать на русском
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
Сімоне Індзагі / EuropaCalcio

Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі може продовжити кар'єру в Ювентусі.

Минулого тижня спортивний директор туринців Фабіо Паратічі зустрічався з 43-річним тренером, і той дав згоду на призначення в Ювентус, передає Sky Sport Italia.

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Контракт Індзагі з римським клубом розрахований до 2020 року. У цьому сезоні Лаціо виграв Кубок Італії і за тур до кінця чемпіонату серії А займає 8-е місце.

Крім того, Ювентус розглядає кандидатуру Мауріціо Саррі, якого Челсі збирається звільнити, призначивши замість нього головного тренера Дербі Френка Лемпарда.

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Ювентус Ювентус Італія Лаціо Лаціо Сімоне Індзагі Сімоне Індзагі
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