Першоліговий Колос порівняв себе з Манчестер Сіті, ПСЖ, Ювентусом та іншими топ-клубами

Колос з Ковалівки порівняв себе з кількома топовими європейськими клубами.

На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Колос опублікував картинку, де зображена емблема клубу, а також емблеми Манчестер Сіті, Челсі, ПСЖ, дортмундської Борусії, Ювентуса, Ліверпуля та Генка.

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Справа у тому, що кожен з цих клубів ще жодного разу не програвав у рамках свого чемпіонату, про що і зазначається на зображенні.

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Зауважимо, що Колос пішов на зимову перерву на 4 місці Першої ліги. У 16 турах команда з Ковалівки здобула 8 перемог та 8 разів зіграла з суперниками внічию.