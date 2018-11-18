Магія з Першої ліги – гравець Авангарда оформив асистентський дубль передачами п'ятою

Нападник краматорського Авангарда Ігор Кірієнко допоміг своїй команді здолати Прикарпаття в матчі 17-го туру Першої ліги.

Кірієнку в цьому матчі вдалося віддати дві гольові передачі на партнерів. До того ж в обох випадках форвард віддавав пас п'ятою.

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Авангард після цієї перемоги набрав 29 очок та піднявся на 5 місце у турнірній таблиці Першої ліги. Прикарпаття залишилося на 17 рядку.