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Магія з Першої ліги – гравець Авангарда оформив асистентський дубль передачами п'ятою

17 листопада 22:23 360 Читать на русском
Магія з Першої ліги – гравець Авангарда оформив асистентський дубль передачами п'ятою
ФК Авангард

Нападник краматорського Авангарда Ігор Кірієнко допоміг своїй команді здолати Прикарпаття в матчі 17-го туру Першої ліги.

Кірієнку в цьому матчі вдалося віддати дві гольові передачі на партнерів. До того ж в обох випадках форвард віддавав пас п'ятою.

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Авангард після цієї перемоги набрав 29 очок та піднявся на 5 місце у турнірній таблиці Першої ліги. Прикарпаття залишилося на 17 рядку.

Перша ліга18 турАвангард (Краматорськ) (Краматорськ)

Авангард - Прикарпаття: Субота 17 листопада 2018

Авангард
Матч завершено
3 : 1
Прикарпаття
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