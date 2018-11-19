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Перволиговый Колос сравнил себя с Манчестер Сити, ПСЖ, Ювентусом и другими топ-клубами

18:41 41 Читати українською
Перволиговый Колос сравнил себя с Манчестер Сити, ПСЖ, Ювентусом и другими топ-клубами
ФК Колос / Сайт клуба

Колос с Коваливки сравнил себя с несколькими топовыми европейскими клубами.

На своей странице в социальной сети Instagram Колос опубликовал картинку, где изображена эмблема клуба, а также эмблемы Манчестер Сити, Челси, ПСЖ, дортмундской Боруссии, Ювентуса, Ливерпуля и Генка.

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Дело в том, что каждый из этих клубов еще ни разу не проигрывал в рамках своего чемпионата, о чем и говорится на картинке.

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Заметим, что Колос ушел на зимний перерыв на 4 месте Первой лиги. В 16 турах команда с Коваливки одержала 8 побед и 8 раз сыграла с соперниками вничью.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Ювентус Ювентус Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Первая лига Колос Колос
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