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Перша ліга: Колос та Оболонь-Бровар здобули перемоги і наблизилися до третього місця

16:06 48 Читать на русском
Перша ліга: Колос та Оболонь-Бровар здобули перемоги і наблизилися до третього місця
ФК Колос

Відбулися чергові матчі 17-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги.

Колос на виїзді завдяки голу Лисенка на 12-й хвилині матчу обіграв Інгулець.

Оболонь-Бровар на власному полі також мінімально здолав Гірник-Спорт. Перемогу своїй команді приніс Безуглий.

Магія з Першої ліги – гравець Авангарда оформив асистентський дубль передачами п'ятою

Колос та Оболонь-Бровар після цього туру на відстань у 4 очки наблизились до Волині, яка посідає 3 місце у турнірній таблиці Першої ліги. Інгулець знаходиться на 7 місці, а Гірник-Спорт – на 12.

Перша ліга, 17 тур

Інгулець – Колос – 0:1

Гол: Лисенко, 12

Оболонь-Бровар – Гірник-Спорт – 1:0

Гол: Безуглий, 45+1

Перша ліга18 турІнгулець (Петрове)

Інгулець - Колос: Неділя 18 листопада 2018

Інгулець
Матч завершено
0 : 1
Колос
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Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Гірник-Спорт Гірник-Спорт Перша ліга Колос Колос Інгулець - Колос Оболонь-Бровар - Гірник-Спорт
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