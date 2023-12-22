За інформацією Sport24.ua, 17-річний півзахисник Лаціо Максим Лехів, який був першим українцем в історії "орлів", покинув клуб.

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Зазначається, що Лехів виступав у системі молодіжних команд Лаціо. У чинному сезоні хавбек вийшов на поле лише двічі, остаточно розчарувавши італійців. Тепер же українець став вільним агентом та шукатиме собі новий клуб.

Додамо, що Лехів є вихованцем Львова, та, зокрема, загравався й за команду U-19.

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