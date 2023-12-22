Перший українець в історії Лаціо покинув клуб, розчарувавши італійців
09:00 - Читать на русском
Півзахисник Максим Лехів покинув римський Лаціо та шукатиме новий колектив.
За інформацією Sport24.ua, 17-річний півзахисник Лаціо Максим Лехів, який був першим українцем в історії "орлів", покинув клуб.
"Іммобіле подарував мені футболку": українець пройшов перегляд у Лаціо і чекає виклику до збірної
Зазначається, що Лехів виступав у системі молодіжних команд Лаціо. У чинному сезоні хавбек вийшов на поле лише двічі, остаточно розчарувавши італійців. Тепер же українець став вільним агентом та шукатиме собі новий клуб.
Додамо, що Лехів є вихованцем Львова, та, зокрема, загравався й за команду U-19.
"У Борусії про Ярмоленка не згадували": як син знаменитої легкоатлетки покинув Шахтар і будує кар'єру в Бундеслізі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter