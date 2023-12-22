По информации Sport24.ua, 17-летний полузащитник Лацио Максим Лехив, который был первым украинцем в истории "орлов", покинул клуб.

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Отмечается, что Лехив выступал в системе молодежных команд Лацио. В действующем сезоне хавбек вышел на поле лишь дважды, окончательно разочаровав итальянцев. Теперь же украинец стал свободным агентом и будет искать себе новый клуб.

Добавим, что Лехив является воспитанником Львова, и, в частности, заигрывался и за команду U-19.

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