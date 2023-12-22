Первый украинец в истории Лацио покинул клуб, разочаровав итальянцев
Полузащитник Максим Лехив покинул римский Лацио и будет искать новый коллектив.
По информации Sport24.ua, 17-летний полузащитник Лацио Максим Лехив, который был первым украинцем в истории "орлов", покинул клуб.
"Иммобиле подарил мне футболку": украинец прошел просмотр в Лацио и ждет вызова в сборную
Отмечается, что Лехив выступал в системе молодежных команд Лацио. В действующем сезоне хавбек вышел на поле лишь дважды, окончательно разочаровав итальянцев. Теперь же украинец стал свободным агентом и будет искать себе новый клуб.
Добавим, что Лехив является воспитанником Львова, и, в частности, заигрывался и за команду U-19.
"У Борусії про Ярмоленка не згадували": як син знаменитої легкоатлетки покинув Шахтар і будує кар'єру в Бундеслізі