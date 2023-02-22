Після початку повномасштабної російської агресії 16-річний Максим Лехів опинився в академії римського Лаціо і вже зіграв 11 офіційних матчів за команду U-17.

"Після початку повномасштабної війни в Україні ми зі старшим братом та мамою поїхали до Італії, в місто Рим. Я шукав якийсь клуб для того, щоб продовжувати розвиватись у футбольному плані. Спочатку пішов на тренування в одну маловідому команду. За тиждень мене запросили на перегляд в академію Лаціо.

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Коли тільки прийшов туди, то спочатку тренувався зі старшими хлопцями, з командою U-18. Потім подзвонили та сказали, що мене переведуть в команду мого року народження, U-17. На момент мого переходу до Лаціо у них йшов сезон, тому вони не могли мене дозаявити. А вже з наступного сезону мене заявили для участі в чемпіонаті.

Спілкувався з Чіро Іммобіле. Ми були разом з ним на інтерв'ю. Десь три місяці тому клуб знімав про мене програму, було три дні зйомок. І на третій день вони запросили Іммобіле також взяти участь. Тема була – боротьба з расизмом. Іммобіле запізнився на годину, всі чекали на нього. Але потім він подарував мені футболку, ми сфотографувалися разом. Нещодавно мені дали абонемент на 30 домашніх матчів Лаціо в Серії А. Тепер буду ходити на поєдинки першої команди.

І гравці, і тренери постійно цікавляться, яка ситуація в нашій країні. Прийняли нормально, всі добре ставляться до мене. У Лаціо набагато більше фізичної роботи, ніж у Львові. Це, мабуть, єдине, що відрізняється в тренувальному процесі.

Зараз батьки в Україні, я в Італії живу з братом. Йому 18 років, він теж займався футболом в ФК Львів, але потім зазнав тяжкої травми. Мама час від часу приїжджає до нас.

Зараз моя основна мета – це потрапити до збірної України. Дуже мрію про виклик до юнацької збірної та чекаю на нього. Та взагалі, хочеться якомога швидше заграти в дорослий професіональний футбол", – цитує Лехіва Український футбол.

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