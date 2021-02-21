"Безсумнівно, чемпіонат значно важливіший попри те, що ми також віддаємо велику вагу Лізі Європи. Проте коли говорити про ієрархію, напевно, важливіший чемпіонат. Звісно, думаємо про гру з Маккабі. Зараз були збори, а перед цим – відпустка. І ще майже не було офіційних матчів. Звісно, я вдавався до певної ротації, адже ми маємо й відновлювати деяких футболістів. До сьогоднішнього поєдинку ми замінили трьох, протягом матчу здійснили всі заміни. Робитимемо такі зміни, тому що вибір чималий. Зрештою, це початок другої частини сезону, не варто про це забувати, гравці накопичують втому і ще не у своїй топовій формі. Тому ми завжди здійснюватимемо заміни такого типу, міркуючи про наступні матчі.

Моторошне зіткнення Корнієнка і Бандури у відеоогляді матчу Шахтар – Рух – 2:0

Хто основний воротар? Трубін – гравець Шахтаря, його частина. Зараз він є першим номером, але якщо говорити глобально, то у нас немає першого номера, другого або третього. Проте і в Пятова, і в Шевченка, і в Гриценка достатньо здібностей, аби грати. Як це відбувалося з Пятовим цього сезону. Усе може статися раптово. Однак наразі це Трубін.



Чому не може забити Мораєс? Жуніор – частина команди. Він старанно працює. У нападника чимало завдань, окрім того, щоб забивати м’ячі. Проходити в зони, відкривати їх для партнерів, відводити лінію оборони суперника… Він також є плеймейкером в останній третині. Передусім мене цікавить, що команда перемогла в останніх двох матчах. В останніх трьох ми не пропустили жодного м’яча. З Інтером перед відпусткою також не пропустили. Залишаємо свої ворота "сухими" чотири матчі поспіль – це важливо", – наводить слова Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар з проблемами і пенальті обіграв передостанню команду УПЛ, наздогнавши Динамо