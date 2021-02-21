"Несомненно, чемпионат значительно важнее, несмотря на то, что мы также отдаем большой вес Лиге Европы. Однако если говорить об иерархии, наверное, важнее чемпионат. Конечно, думаем об игре с Маккаби. Сейчас были сборы, а перед этим – отпуск. И еще почти не было официальных матчей. Конечно, я прибегал к определенной ротации, ведь мы должны и восстанавливать некоторых футболистов. К сегодняшнему поединку мы заменили трех, в течение матча провели все замены. Будем делать такие изменения, потому что выбор большой. В конце концов, это начало второй части сезона, не стоит об этом забывать, игроки накапливают усталость и еще не в своей топовой форме. Поэтому мы всегда будем осуществлять замены такого типа, думая о следующих матчах.

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Кто основной вратарь? Трубин – игрок Шахтера, его часть. Сейчас он является первым номером, но если говорить глобально, то у нас нет первого номера, второго или третьего. Однако и у Пятова, и у Шевченко, и у Гриценко достаточно способностей, чтобы играть. Как это происходило с Пятовым в этом сезоне. Все может произойти внезапно. Однако пока это Трубин.

Почему не может забить Мораес? Жуниор – часть команды. Он усердно работает. У нападающего немало задач, кроме того, чтобы забивать мячи. Проходить в зоны, открывать их для партнеров, уводить линию обороны соперника... Он также является плеймейкером в последней трети. Прежде всего меня интересует, что команда победила в последних двух матчах. В последних трех мы не пропустили ни одного мяча. С Интером перед отпуском также не пропустили. Оставляем свои ворота "сухими" четыре матча подряд – это немаловажно", – приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

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