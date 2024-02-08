Динамо у контрольному поєдинку розбило латвійську Лієпаю. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Лієпая на "Футбол 24".

Товариський матч 8 лютого 2024 року

Динамо – Лієпая – 5:2

Голи: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваєв, 48, Ванат, 66 – Ермані, 18, Сілагадзе, 44

Царенко вже на 8-й хвилині точним ударом завершив цікаву комбінацію Динамо. Ермані ж скористався провалом оборони киян та завершив контратаку Лієпаї голом. Дячук дуже швидко відновив перевагу "біло-синіх", головою замкнувши навіс з кутового.

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Далі забив Супряга – Владислав зіграв на добиванні після удару Беніто та сейву голкіпера. Сілагадзе знову скоротив відставання Лієпаї – грузину вдався класний дальній удар. А в другому таймі Динамо добило суперника. Спочатку Караваєв заніс м'яч у ворота після хаосу в штрафному суперника, а Ванат встановив остаточний рахунок.