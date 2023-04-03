"Не хочу вангувати, але я думаю, що наприкінці сезону Циганков змінить прописку. У нього зараз дуже гарна преса. Жирона – це клуб, яким керує брат Гвардіоли, він президент.

Якщо Циганков продовжить приносити ту користь Жироні, яку зараз приносить, то першим у списку буде Манчестер Сіті. Брат брату. Наразі справами Циганкова займається український агент. Він має бачення, що кращі, багатші клуби Іспанії, які борються за найвищі місця, вже розглядають Циганкова як потенційного кандидата на літнє міжсезоння.

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Умовний Атлетіко, Вільяреал чи інша команда з більшими можливостями обов'язково зверне увагу на Віктора. Чи навіть та ж Валенсія. Вона зараз не дуже хороша, але в принципі клуб значно багатший за Жирону. У Циганкова дуже хороше майбутнє. Я прогнозую, що цей рік стане для нього останнім в Жироні. А от куди далі – це питання. Брат Гвардіоли працює не лише в Іспанії, тому цілком може знайти топ-клуб в іншій країні", – припустив Циганик у ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, взимку Жирона заплатила за лідера Динамо 5 мільйонів євро+відсоток з майбутнього продажу. Циганков яскраво розпочав у Іспанії – 8 матчів, 3 голи та 3 асисти.

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