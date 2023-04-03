"Не хочу ванговать, но я думаю, что в конце сезона Цыганков сменит прописку. У него сейчас очень хорошая пресса. Жирона – это клуб, которым руководит брат Гвардиолы, он президент.

Если Цыганков продолжит приносить ту пользу Жироне, которую сейчас приносит, то первым в списке будет Манчестер Сити. Брат брату. В настоящее время делами Цыганкова занимается украинский агент. Он видит, что лучшие, более богатые клубы Испании, борющиеся за самые высокие места, уже рассматривают Цыганкова как потенциального кандидата на летнее межсезонье.

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Условный Атлетико, Вильярреал или другая команда с большими возможностями обязательно обратит внимание на Виктора. Или даже та же Валенсия. Она сейчас не очень хороша, но в принципе клуб значительно богаче Жироны. У Цыганкова очень хорошее будущее. Я прогнозирую, что этот год станет для него последним в Жироне. А вот куда дальше – это вопрос. Брат Гвардиолы работает не только в Испании, поэтому вполне может найти топ-клуб в другой стране", – предположил Цыганык в эфире Циганик Live.

Напомним, зимой Жирона заплатила за лидера Динамо 5 млн евро+процент с предстоящей продажи. Цыганков ярко начал в Испании – 8 матчей, 3 гола и 3 ассиста.

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