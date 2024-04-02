Атлетіко здобув перемогу над Вільяреалом (2:1) у 30 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Дієго Сімеоне повела в рахунку вже на 9 хвилині. Навіс з кутового вдало замкнув Вітсель. Зрівняти Вільяреалу вдалося лише по перерві. Серлот більярдним ударом переправив м'яч у сітку. Саулю, який вийшов на заміну, знадобилося лише три хвилини, щоб оформити гол.

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Атлетіко таким чином відсвяткував першу виїзну перемогу у 2024 році у всіх турнірах. "Матрацники" перебувають на четвертому місці з 58 балами. Вільяреал розташувався на 10 сходинці з 38 очками.