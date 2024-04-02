Атлетико одержал победу над Вильярреалом (2:1) в 30 туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Диего Симеоне повела в счете уже на 9 минуте. Навес с углового удачно замкнул Витсель. Сравнять Вильярреалу удалось лишь после перерыва. Серлот бильярдным ударом переправил мяч в сетку. Саулю, который вышел на замену, понадобилось всего три минуты, чтобы оформить гол.

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Атлетико таким образом отпраздновал первую выездную победу в 2024 году во всех турнирах. "Матрасники" находятся на четвертом месте с 58 баллами. Вильярреал расположился на 10 строчке с 38 очками.