Міхайловіча виписали із лікарні після нового етапу боротьби з раком – з'явилися перші фото
20:24 - Читать на русском
Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч розраховує найближчим часом повернутися до повноцінної роботи.
Фахівець завершив курс лікування від лейкемії й напередодні вже покинув клініку. Сьогодні Міхайловіч разом з дружиною Аріанною та онуками гуляв у Римі, де й проходило лікування.
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Ще кілька днів наставник Болоньї має пробути в столиці Італії, але вже думає над поверненням до Болоньї, яка останні півтора місяця грала без свого головного тренера. Якщо лікарі дадуть дозвіл, то Міхайловіч знову керуватиме командою 8 травня в матчі 36-го туру Серії А проти Венеції.
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