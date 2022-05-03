Фахівець завершив курс лікування від лейкемії й напередодні вже покинув клініку. Сьогодні Міхайловіч разом з дружиною Аріанною та онуками гуляв у Римі, де й проходило лікування.

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Ще кілька днів наставник Болоньї має пробути в столиці Італії, але вже думає над поверненням до Болоньї, яка останні півтора місяця грала без свого головного тренера. Якщо лікарі дадуть дозвіл, то Міхайловіч знову керуватиме командою 8 травня в матчі 36-го туру Серії А проти Венеції.