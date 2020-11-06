Перемогу Ліллю приніс Юсуф Язиджі, який забив усі три голи. 23-річний турок став першим в історії єврокубків гравцем з двома хет-триками на виїзді в одному сезоні. 22 жовтня Язиджі забив три м'ячі в Празі в грі зі Спартою.

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Мілан програв вперше з 8 березня, перервавши серію з 24 матчів без поразок. Це була найдовша безпрограшна серія команди за 24 роки.

Завдяки цій перемозі Лілль набрав 7 очок та піднявся на перше місце в турнірній таблиці групи Н. У Мілана на один пункт менше та друга сходинка. В четвертому турі команди знову зіграють між собою, але вже у Франції.

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