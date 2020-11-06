Победу Лиллю принес Юсуф Языджи, который забил все три гола. 23-летний турок стал первым в истории еврокубков игроком с двумя хет-трик на выезде в одном сезоне. 22 октября Языджи забил три мяча в Праге в игре со Спартой.

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Милан проиграл впервые с 8 марта, прервав серию из 24 матчей без поражений. Это была самая длинная беспроигрышная серия команды за 24 года.

Благодаря этой победе Лилль набрал 7 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы Н. У Милана на один пункт меньше и вторая строчка. В четвертом туре команды вновь сыграют между собой, но уже во Франции.

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