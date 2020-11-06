Відбулись поєдинки третього туру групового етапу Ліги Європи. Звіт матчів груп А, В, G, H читайте у цій новині на Футбол 24.

Ліга Європи, груповий етап, 3-й тур

Група А

Янг Бойз – ЦСКА Софія – 3:0

Голи: Мабімбі, 2, 32, Сулеймані, 18

Група В

Арсенал – Мольде – 3:1

Голи: Хоган, 45+1 (аг.), Сінян, 62 (аг.), Пепе, 69 – Елінгсен, 22

Група G

Лестер – Брага – 4:0

Голи: Іхеаначо, 21, 48, Прат, 67, Меддісон, 78

Група H

Мілан – Лілль – 0:3

Голи: Язиджі, 22 (пен.), 55, 58

Селтік – Спарта Прага – 1:4

Голи: Гріфітс, 65 – Юліш, 26, 45, 77, Крейчі, 90

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Янг Бойз в рідних стінах розгромив ЦСКА Софію. Три голи без відповіді протягом першого тайму дозволили швейцарцям піднятись на другу сходинку групи А, ЦСКА замикає квартет.

Мольде шокувало Арсенал забитим голом. Лондонцям вдалось зібратись і відповісти супернику 4-ма м'ячами, два з яких були автоголами норвежців. Арсенал очолює групу В, Мольде – 2-й.

Лестер був фаоворитом поєдинку проти Браги, але на такий розвиток подій португальці не розраховували. Представник АПЛ не помітив суперника на полі, перевага господарів вилилась у 4 голи без відповіді. Лестер лідирує у квартеті G з максимальною кількістю очок, Брага залишилась на другій сходинці.

Мілан вдома сенсаційно поступився Ліллю. Французи тричі відзначились у воротах суперника, героєм зустрічі став 23-річний нападник Юсуф Язиджі, який відзначився хет-триком. Лілль посунув Мілан з першого місця групи H. У паралельному матчі цього квартету змагались Селтік та Спарта Прага, де чехи також несподівано здобули три очки. Нападник гостей Лукаш Юліш трьома голами не залишив шансів шотландському клубу.

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