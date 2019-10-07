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Перша поразка команди Шведа в сезоні у відеоогляді матчу Лівінгстон – Селтік

15:50 213 Читать на русском
Перша поразка команди Шведа в сезоні у відеоогляді матчу Лівінгстон – Селтік
Лівінгстон – Селтік– 2:0 – відео голів та огляд матчу

Поки Мар'ян Швед відновлюється після травми, Селтік вперше в сезоні зазнав поразки у матчі чемпіонату Шотландії.

Шотландія. Прем'єр-ліга, 8 тур

Лівінгстон – Селтік – 2:0

Голи: Робінсон, 47, Дікс, 73

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Лівінгстон після трьох поразок поспіль несподівано обіграв Селтік. Обидва голи у звітному матчі були забиті у другому таймі.

Відзначимо, що Мар'ян Швед продовжує відновлюватись після травми щиколотки. У минулому турі його команда вперше втратила очки у чемпіонаті Шотландії, а у цьому – вперше програла.

Невдачею свого запеклого суперника скористався Рейнджерс. Підопічні Стівена Джеррарда мають у своєму активі 21 очко та очолюють турнірну таблицю. У "кельтів" на 2 залікових пункти менше.

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Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Відеоновини Шотландія Українці за кордоном Лівінгстон Лівінгстон
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