Первое поражение команды Шведа в сезоне в видеообзоре матча Ливингстон – Селтик

Пока Марьян Швед восстанавливается после травмы, Селтик впервые в сезоне потерпел поражение в матче чемпионата Шотландии.

Шотландия. Премьер-лига, 8 тур

Ливингстон – Селтик– 2:0

Голы: Робинсон, 47, Дикс, 73

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Ливингстон после трех поражений подряд неожиданно обыграл Селтик. Оба гола в отчетном матче были забиты во втором тайме.

Отметим, что Марьян Швед продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки. В прошлом туре его команда впервые потеряла очки в чемпионате Шотландии, а в этом – впервые проиграла.

Неудачей своего заядлого соперника воспользовался Рейнджерс. Подопечные Стивена Джеррарда имеют в своем активе 21 очко и возглавляют турнирную таблицу. У "кельтов" на 2 зачетных пункта меньше.

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