Девіч переможним голом допоміг Вождовацу завдати Партизану першої поразки в сезоні

Україна — 14:00 1613
-
"Суддівство у грі Динамо – це шок": чому Шахтар не зупинить ніхто, а Бєсєдін даремно поділився із Вербічем
-
Євро-2020: Україна розпочала підготовку до матчів відбору проти Литви та ПортугаліїЄвро-2020 — 13:16 1956
-
Барселона знищила Севілью: топ-атака "блаугранас" без оборони, слабкодухість нервіонців, зіркові голи Суареса та МессіІспанія — 02:54 2392
-
Інтер – Ювентус: поразка Конте як синдром Барселони, аргентинська симфонія на Джузеппе Меацца, туринці – знову лідериІталія — 00:38 3287
-
Динамо – Колос: Циганков і Бєсєдін розривають, суддя ганьбить усіх, ефектна відповідь найбільш ненависного гравця УПЛУкраїна — 6 жовт 27513