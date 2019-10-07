Девіч переможним голом допоміг Вождовацу завдати Партизану першої поразки в сезоні

Вождовац в рамках 11-го туру чемпіонату Сербії на чужому полі обіграв белградський Партизан.

Чемпіонат Сербії, 12 тур

Партизан – Вождовац – 1:2

Голи: Павловіч, 90+1 – Ніколіч 28 (п), Девіч, 90+4

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Завершення звітного матчу видалося драматичним. Павловіч у компенсований час, здавалося, врятував для Партизана нічию, однак за кілька хвилин Марко Девіч забив переможний м'яч.

Відзначимо, що це перша поразка для белградського колективу в нинішньому сезоні чемпіонату Сербії. Водночас Марко Девіч забив за Вождовац у другому матчі поспіль.