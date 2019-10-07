toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗБІРНА УКРАЇНИ ІНТЕР - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - СЕВІЛЬЯ КОЛОС - ДИНАМО

Девіч переможним голом допоміг Вождовацу завдати Партизану першої поразки в сезоні

14:49 359 Читать на русском
Девіч переможним голом допоміг Вождовацу завдати Партизану першої поразки в сезоні
Марко Девіч (ліворуч) / фото із соцмереж

Вождовац в рамках 11-го туру чемпіонату Сербії на чужому полі обіграв белградський Партизан.

Чемпіонат Сербії, 12 тур

Партизан – Вождовац – 1:2

Голи: Павловіч, 90+1 – Ніколіч 28 (п), Девіч, 90+4

Ман Сіті – Вулверхемптон: історичний провал Гвардіоли, посередній Зінченко, суперники України як об'єкт аналізу Шевченка

Завершення звітного матчу видалося драматичним. Павловіч у компенсований час, здавалося, врятував для Партизана нічию, однак за кілька хвилин Марко Девіч забив переможний м'яч.

Відзначимо, що це перша поразка для белградського колективу в нинішньому сезоні чемпіонату Сербії. Водночас Марко Девіч забив за Вождовац у другому матчі поспіль.

blog_ava
Шедевр Суареса та супергол Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Севілья – 4:0
00:51
3494
Теги
Українці за кордоном Світ Марко Девіч Марко Девіч Партизан Партизан Відеоновини Вождовац Вождовац
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
23
год
:
56
хв
Бразилія
15:00
Сенегал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук