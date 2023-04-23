Металіст 1925 здобув переконливу перемогу над Львовом у поєдинку 22-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Львів – Металіст 1925 на "Футбол 24".

Металіст 1925 повів у рахунку на 26 хвилині – Русин класно розхитав захисника, прорвався у штрафний правим флангом та прострілив, а Бичек замкнув. Львів створив кілька непоганих шансів, але харків'яни змогли забити вдруге. Русин став героєм зустрічі, створивши і другий м'яч – Капінусу лишалось лише переграти воротаря з близької відстані.

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Таким чином, Металіст 1925 набрав 25 пунктів та піднявся на дев'яте місце, а Львів залишився останнім з 13 балами.