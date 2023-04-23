У матчі 22-го туру УПЛ "містяни" на своєму полі поступились "жовто-синім". Читайте звіт про поєдинок Львів – Металіст 1925 (0:2) на "Футбол 24".

Шестиматчева безвиграшна серія Львова не залишала підопічним Анатолія Безсмертного інших варіантів, окрім перемоги у матчі з Металістом 1925. Харків'яни також не хапали зірок з неба, але завдяки успішній грі у першому колі перебували в турнірній таблиці вище за суперника.

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Свою зарядженість представники Львова продемонстрували вже з перших хвилин – Алібеков потужним ударом порвав рекламний щит, не влучивши у ворота. За трохи Мильченко п'ятою вивів Свржняка на ударну позицію, той віддав партнеру назад і Артем з району одинадцятиметрової позначки дивом не влучив у правий кут. Сасовський головою замикав навіс зі штрафного від Алібекова – повз ворота.

Львів продовжував володіти ініціативою, однак у середині тайму прогавив контратаку і пропустив практично з першого моменту харків'ян. Вачіберадзе з центра поля вирізав на правий фланг на Русина, Ростислав розхитав Кузика, посадив його на п'яту точку і прострілив у воротарський. Бичек замкнув у вже порожні ворота. Металіст 1925 нарешті перервав свою суху серію – команда не забивала голів 458 хвилин. Своєю чергою, пропущений м'яч став для Рибки 99-м у рамках УПЛ, наблизивши сумний ювілей.

Наприкінці тайму Капінус пробив з-за меж штрафного – над поперечиною. У відповідь Свржняк завдавав удару метрів з 23-х – Сидоренко в падінні забрав.

По перерві Львів побіг відігруватись. Алібеков віддавав розрізний пас на Бугая – занадто сильно. Кузик навішував у штрафний на Богунова, той намагався пробити головою, але Сидоренко рукою вибив м'яч. У відповідь Капінус увірвався у володіння Рибки лівим флангом – Олександр ногою відбив.

На 64-й хвилині Сидоренко врятував Металіст 1925 від другого гола – після удару Бугая під поперечину кіпер харків'ян зумів перевести сферу на кутовий. За трохи Русин ледь не закинув Рибці за комірець, цілячись у дев'ятку – підстрахувала поперечина.

Чирука виводили на побачення з воротарем – бразилець Ігор в останній момент встиг забрати м'яч. За трохи Габелок піключив Ременюка, а той знайшов на лінії штрафного Русина – Ростислав ударом з льоту не влучив у площину воріт.

На 84-й хвилині харків'яни закрили гру. Русин відібрав круглого в центрі, втік від чотирьох суперників лівим флангом, прострілив у район одинадцятиметрової позначки на Капінуса, і той влучно пробив повз Рибку. На останніх хвилинах Богунов знайшов біля лінії штрафного Алібекова – Ахмед пробив засильно і зависоко.

Перемога принесла Металісту 1925 дев'яту сходинку турнірної таблиці і 25 очок, Львів з 13 пунктами залишився останнім.

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