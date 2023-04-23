Металлист 1925 одержал убедительную победу над Львовом в поединке 22-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Львов – Металлист 1925 на "Футбол 24".

Металлист 1925 повел в счете на 26 минуте – Русин классно расшатал защитника, прорвался в штрафную правым флангом и прострелил, а Бычек замкнул. Львов создал несколько неплохих шансов, но харьковчане смогли забить во второй раз. Русин стал героем встречи, создав и второй мяч – Капинусу оставалось только переиграть вратаря с близкого расстояния.

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Таким образом, Металлист 1925 набрал 25 пунктов и поднялся на девятое место, а Львов остался последним с 13 баллами.