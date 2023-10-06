Металіст поступився Агробізнесу, західне дербі завершилось миром: Перша ліга
П'ятниця подарувала 2 матчі в рамках 11 туру Першої ліги.
Перша ліга, 11 тур
Група А
Металіст – Агробізнес – 1:2
Голи: П. Луців, 62 – Волков, 17, Габріел Гомеш, 39 (аг)
Прикарпаття – Нива Т – 0:0
Металіст продовжив свою серію без перемог, яка тягнеться 6 турів. Харків'яни самі поховали себе грубими помилками у першому таймі. Горяїнов обрізкою подарував легкий гол Волкову, а Габріел Гомеш зрізав простріл у власні ворота. Петро Луців по перерві відквитав лише один м'яч.
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Перемога дозволила Агробізнесу набрати 16 пунктів і вискочити на третю сходинку Групи А. Металіст з 6 очками на дні таблиці.
Західне дербі між івано-франківським Прикарпаттям і тернопільською Нивою завершилося нулями. Обидві команди йдуть у нижній половині групи.
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