Напередодні у матчі 11-го туру Другої ліги Тростянець зазнав прикрої поразки від Локомотива (1:2). Команди обмінялись голами у першому таймі і все йшло до бойової нічиєї.

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Вже у доданий час воротар київської команди Сергій Митрушин в надії на останню атаку виконав штрафний з центра поля. Партнер виграв верхову дуель і скинув сферу на лінію штрафного, де перебував захисник Тростянця Олександр Бринько. Він відгукнувся на навіс і, не озираючись на власні ворота, головою скинув м'яч своєму голкіперу, який на той момент вже побіг на перехоплення. Як наслідок, м'яч по красивій траєкторії залетів у сітку і приніс Локомотиву несподівану перемогу.

До слова, звитяга стала дебютною для Вадима Лазоренка (багаторічного екс-асистента Віталія Кварцяного), який лише 26 вересня прийняв Локомотив.