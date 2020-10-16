Перша ліга, 7 тур

Гірник-Спорт – Агробізнес – 0:0

Верес – Нива Т – 3:1

Голи: Гегедош, 5, 84, Петько, 65 – Кисленко, 54

Програму ігрового дня відкривали команди, які перебувають на горі турнірної таблиці. Матч між Гірником-Спорт та Агробізнесом вийшов рівним і не порадував глядачів забитими м'ячами – 0:0.

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А от у Млинові, де свої домашні матчі проводить Верес, голів було удосталь. Вже на 5-й хвилині Роберт Гегедош відкрив рахунок, майстерно виконавши штрафний удар. Волинь змогла відігратися по перерві зусиллями Кисленка, який вийшов на заміну. Проте доволі швидко рівняни забили вдруге. Знову допоміг стандарт. Після навісу у штрафному тернополян виникла метушня, в якій вдало зорієнтувався Петько і відправив м'яч у сітку. Ближче до завершення гри дубль оформив Гегедош, точним ударом завершивши контратаку.

Перемога принесла Вересу заслужені три очки. Наразі у команди Юрія Вірта 10 очок. Рівняни посідають четверту сходинку в турнірній таблиці і з грою у запасі відстають від лідера лише на 2 пункти.