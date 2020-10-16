Друга ліга, 7 тур

Яруд – Метал – 0:3

Голи: Нехтій, 24, Демченко, 43, 54

Таврія – Черкащина – 2:1

Голи: Соколан, 5, Гриппа, 90+6 (п) – Пічугін, 70

Метал продовжує свою переможну ходу. Команда Олександра Кучера виграла усі свої матчі і впевнено очолює таблицю Групи Б. Сьогодні під натиском харків'ян не встояв Яруд. Цікаво, що Метал продемонстрував просто вбивчу реалізацію під час стандартів. Усі три голи були забиті після подач від кутового прапорця.

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Таврія і Черкащина були близькими до того, що розписати мирову. Однак вже у компенсований час господарі отримали право на пенальті. Відповідальність на себе взяв Вадим Гриппа і був точним. Завдяки цій перемозі Таврія набрала 13 пунктів, випередила Черкащину і зрівнялася за очками з Металургом, який іде другим.