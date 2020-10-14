Відомий футбольний блогер та журналіст Дмитро Поворознюк повертається у професіональний футбол.

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Автор YouTube-каналу "Трендець" став гравцем Вереса, повідомляє офіційний сайт рівненського клубу.

Контракт 33-річного Поворознюка з командою Юрія Вірта розрахований на один рік. Він виступатиме на позиції півзахисника. Дмитро обрав собі футболку з номером 44.

До слова, раніше він виступав за ДЮСШ Верес у ДЮФЛ, а також за рівненські аматорські клуби Хімік та Продторгобладнання.

Нагадаємо, Верес виступає у Першій лізі. Після чотирьох матчів він посідає у турнірній таблиці першості 7 сходинку, набравши сім очок. Найближчий матч команда Вірта проведе за два дні, 16 жовтня, проти тернопільської Ниви.

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