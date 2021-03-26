Перша ліга: Верес здолав Прикарпаття шедевром Сергійчука, Чорноморець врятував нічию і втримався на першому місці
Відбулись суботні матчі 18-го туру Першої ліги. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".
Перша ліга 2020/21, 18-й тур
Миколаїв – Альянс – 2:0
Голи: Одарюк, 39, Кравченко, 45+1
Вилучення: Шевченко, 89 (Альянс)
Полісся – Кристал – 1:1
Голи: Шевченко, 9 – Сорокин, 34, (пен.)
Кремінь – Гірник-Спорт – 1:1
Голи: Демченко, 22 – Твердохліб, 83
Вилучення: Дудка, 85 – Ігнатьєв, 90+1
Прикарпаття – Верес – 0:1
Гол: Сергійчук, 55
Нива Т – Волинь – 0:2
Голи: Цюпа, 10, Рябов, 45+2
Чорноморець – Оболонь – 1:1
Голи: Вачіберадзе, 80 – Майданович, 7
Вилучення: Суханов, 77 (Оболонь)
ВПК-Агро – Авангард – 2:1
Голи: Яременко, 20, Шмигельський, 76 – Поспєлов, 23, (пен.)
Програму ігрового дня відкрили Миколаїв з Альянсом. Господарі оформили комфортну перевагу ще до перерви завдяки голам Одарюка та Кравченка. Альянс у другій половині намагався відігратись, проте досягнути бажаного результату не вдалось, а команду підвів Шевченко, який був вилучений з поля на останніх хвилинах.
Черговий шедевр з Першої ліги – гравець Полісся одним дотиком закрутив м'яч у дев'ятку і сам не повірив своєму щастю
Зустріч Полісся з Кристалом запам'яталась шедевром у виконанні гравця житомирського клубу – тому вдався дивовижний удар в один дотик у дальню дев'ятку. Втім, Кристал відігрався – Сорокин реалізував пенальті та поставив крапку в зустрічі. З таким самим результатом розійшлись Кремінь та Гірник-Спорт, але протистояння вийшло запеклішим, про що свідчать одразу два вилучення.
Верес обіграв Прикарпаття завдяки шедевральному пострілу Сергійчука. Рівняни ніяк не могли знайти шлях до воріт суперника, але екс-нападнику Карпат вдався класний штрафний у стилі Жунінью – м'яч з лівого флангу перелетів і стінку, і голкіпера, опинившись у дальньому куті воріт.
Чорноморець у більшості втратив очки у зустрічі з Оболонню. "Пивовари" шокували одеситів вже на 7-й хвилині голом Майдановича. Чорноморець така ситуація не влаштовувала, оскільки конкуренти вже впритул наблизились у турнірній таблиці. Втім забити вдалось лише у другому таймі за чисельної переваги – Суханов отримав другу жовту картку, а за 3 хвилини Вачіберадзе вирівняв положення, забивши зі штрафного перший гол у складі "моряків".
Волинь не зазнала проблем у зустрічі з тернопільською Нивою. Вже на 10 хвилині Цюпа вивів гостей вперед, а Рябов до перерви подвоїв перевагу. ВПК-Агро мінімально переміг Авангард. Команди обмінялись голами у першому таймі, а у другій половині Шмигельський приніс перемогу ВПК-Агро.
Таким чином, Верес набрав 36 очок та впритул наблизився до лідера першості – Чорноморця, який має на 2 пункти більше. Миколаїв, Оболонь, Альянс, Гірник-Спорт, Полісся та Кремінь залишились у середині турнірної таблиці, а Кристал все ще безнадійний аутсайдер, але херсонцям вдалось перервати серію з поразок. Волинь трохи наблизилась до четвірки лідерів, набравши 30 очок.
Перша ліга: Металіст 1925 здобув вольову перемогу над Агробізнесом та піднявся на друге місце