Перша ліга 2020/21, 18-й тур

Миколаїв – Альянс – 2:0

Голи: Одарюк, 39, Кравченко, 45+1

Вилучення: Шевченко, 89 (Альянс)

Полісся – Кристал – 1:1

Голи: Шевченко, 9 – Сорокин, 34, (пен.)

Кремінь – Гірник-Спорт – 1:1

Голи: Демченко, 22 – Твердохліб, 83

Вилучення: Дудка, 85 – Ігнатьєв, 90+1

Прикарпаття – Верес – 0:1

Гол: Сергійчук, 55

Нива Т – Волинь – 0:2

Голи: Цюпа, 10, Рябов, 45+2

Чорноморець – Оболонь – 1:1

Голи: Вачіберадзе, 80 – Майданович, 7

Вилучення: Суханов, 77 (Оболонь)

ВПК-Агро – Авангард – 2:1

Голи: Яременко, 20, Шмигельський, 76 – Поспєлов, 23, (пен.)

Програму ігрового дня відкрили Миколаїв з Альянсом. Господарі оформили комфортну перевагу ще до перерви завдяки голам Одарюка та Кравченка. Альянс у другій половині намагався відігратись, проте досягнути бажаного результату не вдалось, а команду підвів Шевченко, який був вилучений з поля на останніх хвилинах.

Черговий шедевр з Першої ліги – гравець Полісся одним дотиком закрутив м'яч у дев'ятку і сам не повірив своєму щастю

Зустріч Полісся з Кристалом запам'яталась шедевром у виконанні гравця житомирського клубу – тому вдався дивовижний удар в один дотик у дальню дев'ятку. Втім, Кристал відігрався – Сорокин реалізував пенальті та поставив крапку в зустрічі. З таким самим результатом розійшлись Кремінь та Гірник-Спорт, але протистояння вийшло запеклішим, про що свідчать одразу два вилучення.

Верес обіграв Прикарпаття завдяки шедевральному пострілу Сергійчука. Рівняни ніяк не могли знайти шлях до воріт суперника, але екс-нападнику Карпат вдався класний штрафний у стилі Жунінью – м'яч з лівого флангу перелетів і стінку, і голкіпера, опинившись у дальньому куті воріт.

Чорноморець у більшості втратив очки у зустрічі з Оболонню. "Пивовари" шокували одеситів вже на 7-й хвилині голом Майдановича. Чорноморець така ситуація не влаштовувала, оскільки конкуренти вже впритул наблизились у турнірній таблиці. Втім забити вдалось лише у другому таймі за чисельної переваги – Суханов отримав другу жовту картку, а за 3 хвилини Вачіберадзе вирівняв положення, забивши зі штрафного перший гол у складі "моряків".

Волинь не зазнала проблем у зустрічі з тернопільською Нивою. Вже на 10 хвилині Цюпа вивів гостей вперед, а Рябов до перерви подвоїв перевагу. ВПК-Агро мінімально переміг Авангард. Команди обмінялись голами у першому таймі, а у другій половині Шмигельський приніс перемогу ВПК-Агро.

Таким чином, Верес набрав 36 очок та впритул наблизився до лідера першості – Чорноморця, який має на 2 пункти більше. Миколаїв, Оболонь, Альянс, Гірник-Спорт, Полісся та Кремінь залишились у середині турнірної таблиці, а Кристал все ще безнадійний аутсайдер, але херсонцям вдалось перервати серію з поразок. Волинь трохи наблизилась до четвірки лідерів, набравши 30 очок.

Перша ліга: Металіст 1925 здобув вольову перемогу над Агробізнесом та піднявся на друге місце