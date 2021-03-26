Первая лига 2020/21, 18-й тур

Николаев – Альянс – 2:0

Голы: Одарюк, 39, Кравченко, 45+1

Удаление: Шевченко, 89 (Альянс)

Полесье – Кристалл – 1:1

Голы: Шевченко, 9 – Сорокин, 34, (пен.)

Кремень – Горняк-Спорт – 1:1

Голы: Демченко, 22 – Твердохлиб, 83

Удаление: Дудка, 85 – Игнатьев, 90+1

Прикарпатье – Верес – 0:1

Гол: Сергийчук, 55

Нива Т – Волынь – 0:2

Голы: Цюпа, 10, Рябов, 45+2

Черноморец – Оболонь – 1:1

Голы: Вачиберадзе, 80 – Майданович, 7

Удаление: Суханов, 77 (Оболонь)

ВПК-Агро – Авангард – начало в 18:00

Программу игрового дня открыли Николаев с Альянсом. Хозяева оформили комфортное преимущество еще до перерыва благодаря голам Одарюка и Кравченко. Альянс во второй половине пытался отыграться, однако достичь желаемого результата не удалось, а команду подвел Шевченко, который был удален с поля на последних минутах.

Очередной шедевр из Первой лиги – игрок Полесья одним касанием закрутил мяч в девятку и сам не поверил своему счастью

Встреча Полесья с Кристаллом запомнилась шедевром в исполнении игрока житомирского клуба – тому удался удивительный удар в одно касание в дальнюю девятку. Впрочем, Кристалл отыгрался – Сорокин реализовал пенальти и поставил точку во встрече. С таким же результатом разошлись Кремень и Горняк-Спорт, но противостояние получилось более ожесточенным, о чем свидетельствуют сразу два удаления.

Верес обыграл Прикарпатье благодаря шедевральному выстрелу Сергийчука. Ровняне никак не могли найти путь к воротам соперника, но экс-нападающему Карпат удался классный штрафной в стиле Жунинью – мяч с левого фланга перелетел и стенку, и вратаря, оказавшись в дальнем углу ворот.

Черноморец в большинстве потерял очки во встрече с Оболонью. "Пивовары" шокировали одесситов уже на 7-й минуте голом Майдановича. Черноморец такая ситуация не устраивала, поскольку конкуренты уже вплотную приблизились в турнирной таблице. Впрочем забить удалось только во втором тайме при численном преимуществе – Суханов получил вторую желтую карточку, а через 3 минуты Вачиберадзе выровнял положение, забив со штрафного первый гол в составе "моряков".

Волынь не испытала проблем во встрече с тернопольской Нивой. Уже на 10 минуте Цюпа вывел гостей вперед, а Рябов до перерыва удвоил преимущество.

Таким образом, Верес набрал 36 очков и вплотную приблизился к лидеру первенства – Черноморца, который имеет 2 пункта больше. Николаев, Оболонь, Альянс, Горняк-Спорт, Полесье и Кремень остались в середине турнирной таблицы, а Кристалл все еще безнадежный аутсайдер, но херсонцам удалось прервать серию из поражений. Волынь немного приблизилась к четверке лидеров, набрав 30 очков.

Первая лига: Металлист 1925 одержал волевую победу над Агробизнесом и поднялся на второе место