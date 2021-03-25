Металіст 1925 на виїзді переграв Агробізнес у матчі 18-го туру Першої ліги. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Перша ліга 2020/21, 18-й тур

Агробізнес – Металіст 1925 – 1:2

Голи: Черненко, 18 (пен.) – Батюшин, 34, (пен.), Рібейро, 43

Агробізнес в першій половині вийшов вперед – Черненко на 18 хвилині впевнено реалізував пенальті. Втім, харків'яни відігрались також ударом з позначки – арбітр помітив гру рукою, а Батюшин перехитрив голкіпера. А Рібейро ще до перерви головою замкнув передачу та вивів Металіст 1925 вперед. Агробізнес намагався вирівняти становище у другій половині, але харків'яни втримали важливу перемогу.

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Таким чином, Металіст 1925 набрав 34 очки та обігнав Агробізнес за очними зустрічами – клуби розташувались на другому та третьому місцях відповідно. Втім, Агробізнес має ще гру в запасі.

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