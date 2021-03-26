Черговий шедевр стався у поєдинку 18 туру Першої ліги між Поліссям та Кристалом.

Гравець Карпат з 27 метрів розкішно закинув м'яч за комірець голкіперу – відео шедевра з Другої ліги

Захисник господарів Євген Шевченко оформив розкішне взяття воріт на 9 хвилині. Оборонець одним дотиком переправив закидання партнера у "дев'ятку" воріт суперника. Схоже, гол шокував навіть самого героя, який відразу обхопив обличчя руками.

Зауважимо, що для Шевченка це був перший гол у поточному розіграші Першої ліги.

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Гол Шевченка на 08:15 матчу: