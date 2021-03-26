Черговий шедевр з Першої ліги – гравець Полісся одним дотиком закрутив м'яч у дев'ятку і сам не повірив своєму щастю
15:58 - Читать на русском
Матчі нижчих дивізіонів України нерідко тішать ефектними голами.
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Черговий шедевр стався у поєдинку 18 туру Першої ліги між Поліссям та Кристалом.
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Захисник господарів Євген Шевченко оформив розкішне взяття воріт на 9 хвилині. Оборонець одним дотиком переправив закидання партнера у "дев'ятку" воріт суперника. Схоже, гол шокував навіть самого героя, який відразу обхопив обличчя руками.
Зауважимо, що для Шевченка це був перший гол у поточному розіграші Першої ліги.
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Гол Шевченка на 08:15 матчу:
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