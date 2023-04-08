У суботу поновились змагання у третьому за силою дивізіоні. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 11-й тур

Реал Фарма – Нива (Бузова) – 0:4

Голи: Сомов, 23, Тименко, 60, Семенець, 66, Місюра, 83

Нива В – Чайка – 3:3

Голи: Загорулько, 11 (п.), Борячук, 35, Швець, 53 – Литовченко, 34 (п.), 54, Махонін, 90+1

Звягель – ВАСТ – 2:0

Голи: Авер'янов, 37 (п.), Бамболя, 62

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Відкривав друге коло змагань у Другій лізі поєдинок між лідерами першості – Реал Фармою та Нивою. Клуб з Київської області вийшов вперед в середині першого тайму: Вареник припустився грубої помилки в центрі поля, дозволивши Семенцю обікрасти його. Той пасом вивів Сомова сам на сам і форвард легко прокинув кіперу поміж ніг.

По перерві Тименко влучно замкнув подачу з кутового, а за 6 хвилин Семенець з гострого кута примудрився знайти шпарину між кіпером і стійкою, зробивши рахунок розгромним. Наприкінці зустрічі Місюра після навісу з кутового головою вбив останній цвях у домовину одеситів. Як наслідок, Нива закріпилась на вершині турнірної таблиці з 30 очками, Реал з 20 пунктами другий.

Вінницька Нива здолала Чайку. Загорулько вже на початку матчу з пенальті вивів господарів вперед, однак в середині тайму Литовченко відновив статус-кво, покаравши суперника з позначки за грубий підкат. Не встигли гості як слід відсвяткувати, як пропустили вдруге: Борячук зі стандарту з лінії штрафного закручував у дальній кут. Голкіпер у падінні руками відбив, але м'яч підступно закотився у ворота.

Після відпочинку вінничани забили втретє, але вже за хвилину суперник знову відродив інтригу – Литовченко отримав навіс у воротарський і перекинув сферу через кіпера, який вибіг на перехоплення. Вже у доданий час Чайка таки врятувалась від поразки – після навісу з кутового Махонін зумів добити сферу у сітку. Нічия принесла обом командам по 19 очок – вони ділять 3-4 сходинки.

У ще одному матчі Звягель переграв сусіда по турнірній таблиці – ВАСТ. Житомиряни забили два сухих голи у ворота суперника. Наприкінці тайму Авер'янов вивів господарів вперед з пенальті після того, як суперники завалили Бамболю у власному штрафному. А в середині другої сорокап'ятихвилинки відзначився вже сам Юрій, замкнувши простріл Фесенка з правого флангу. Премога підняла Звягель на 5 сходинку (17 очок), ВАСТ – сьомий (11 пунктів).

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