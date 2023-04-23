У неділю черговий тур Першої ліги завершували декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 3-й тур

Чемпіонська група

Полісся – Оболонь – 0:1

Гол: Єрмоленко, 28

Група вибування

Скорук – ФСК Маріуполь – 1:0

Гол: Плахтир, 42

Гірник-Спорт – Буковина – 1:0

Гол: Даценко, 50

Вилучення: Сорока, 85 (Гірник-Спорт, червона картка)

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Полісся несподівано поступилось Оболоні. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині першого тайму. Після навісу з кутового на дальню стійку м'яч перелетів через голкіпера і потрапив до Лук'янчука. Той головою скинув у центр майже на лінію воротарського, де найспритнішим виявився Єрмоленко. Перемога дозволила Оболоні очолити турнірну таблицю Чемпіонської групи і набрати 21 очко, Полісся з 19-ма пунктами залишилось другим.

Продовжує падіння ФСК Маріуполь. Азовці зазнали вже третьої поразки поспіль. Цього разу їхнім кривдником став Скорук, який зусиллями Плахтиря забив єдиний гол наприкінці першого тайму. Представники Дніпровського регіону набрали 16 очок і йдуть другими, Маріуполь з 5 пунктами – останній.

Несподіваної поразки зазнала і Буковина. Найгірша команда ліги – Гірник-Спорт – завдяки єдиному голу, забитому по перерві, нарешті змогла покинути останню сходинку турнірної таблиці Групи вибування. Не допомогла чернівчанам і чисельна більшість на останні 5 хвилин, коли за фол був вилучений Сорока. Буковина з 14-ма пунктами залишилась четвертою.

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