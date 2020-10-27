Перша ліги, 9-й тур

Авангард – Альянс – 0:3

Голи: Рогозинський, 6, Шинкаренко, 64 (АГ), Шарай, 73

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Альянс програв останні два матчі, а тому хотів здобути перемогу на виїзді. До справи гравці підійшли серйозно та вже на 6 хвилині забитим м'ячем відзначився Рогозинський. До перерви гра була напруженою, проте безгольовою.

У другій 45-хвилинці Авангард пішов відігруватись, проте пропустив на 64 хвилині. Гості хоч і невдало розіграли кутовий, проте підібрали м'яч, пробили по воротах, а голкіпер відбив перед собою – круглий залетів у власні ворота від Шинкаренка. На 73 хвилині Шарай отримав хорошу передачу з флангу та одним дотиком пробив поміж ніг голкіперу.

3:0 – Альянс впевнено перемагає на виїзді та виходить на 10 сходинку у таблиці Першої ліги. Авангард продовжує перебувати у зоні вильоту на 15 сходинці.

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