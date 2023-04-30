Перша ліга: Нива Тернопіль, Буковина та Гірник-Спорт постраждали через голи на останніх хвилинах
30 квітня відбулись 3 поєдинки другого за силою дивізіону України. Результати дізнавайтесь на Футбол 24.
Перша ліга 2022/23
Група підвищення у класі
МФК Металург – Нива Тернопіль – 1:1
Голи: Польовий, 90+1 – Козак, 52
Вилучення: Соколов, 90 (друга жовта, Нива Т)
Група вибування
Буковина – Скорук – 1:1
Голи: Палагнюк, 8 – Малиш, 90
ФСК Маріуполь – Гірник-Спорт – 2:1
Голи: Пентелейчук, 68, Литовченко, 83 (пен.) – Сьомка, 46
Запоріжці приймали колектив з Тернополя у Моршині. Гості забили одразу по перерві – чудовий удар під дальню стійку вдався Козаку. Але Ниву підвів Соколов, отримавши другу жовту за фол на межі штрафного. Виконувати стандарт взявся капітан Польовий, який красиво пробив. 1:1.
"Гроші є, бюджету немає": журналіст назвав два українські клуби з безмежним фінансуванням
Буковина швидко відкрила рахунок у грі проти Скорука. Палагнюк найкраще зорієнтувався у штрафному. Але втримати перемогу команді з Чернівців не вдалось. Вони, як і Нива, пропустили на останніх хвилинах. Малиш розстріляв кіпера ударом головою.
ФСК Маріуполь переміг та піднявся з 16 на 15 сходинку. Гірник-Спорт опустився на його місце, адже пропустив від Литовченка на 83 хвилині з пенальті.
Карпати в більшості перемогли Оболонь у битві за лідерство у Першій лізі – перемогу приніс гол зі штрафного на 90+10