Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила проспект акцій рівненського Вереса на українській біржі.

Верес здійснив перший IPO (перший публічний продаж акцій акціонерного товариства, – прим.) в історії українського футболу, повідомляє Forbes. Інформацію підтвердив і офіційний сайт клубу.

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Презентація емісій акцій відбудеться 15 березня, а придбати їх зможе будь-хто на "Українській біржі". Клуб випустить 500 000 акцій загальною вартістю 50 млн грн.

Зазначимо, що серед європейських клубів вихід на біржі став уже звичною справою – лише за 2020 рік це зробили Аякс, дортмундська Борусія, Ювентус та Манчестер Юнайтед.

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